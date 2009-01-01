Перестрелка в Княжичах. СМИ рассказали о "третьей силе" из бывших беркутовцев

Следователи пытались максимально воссоздать обстоятельства трагедии до мелочей.

Место трагедии в Княжичах УНИАН

Во время следственного эксперимента прокуроры выяснили, что было четко видно маркированные машины полиции охраны во время ночной стрельбы силовиков в Княжичах

Ранее также не уточняли, что была и третья сила — группа быстрого реагирования, сформированная из бывших беркутовцев, сообщает ТСН.

Это выяснили в ходе следственного эксперимента в Княжичах.

Следователи пытались максимально воссоздать обстоятельства трагедии до мелочей, даже снегом посыпали дорогу. В тот день она была заснеженной, следовательно, когда светили фары, снег мог отсвечивать, а, следовательно, машины было хорошо видно.

До сих пор не сообщали и о том, что КОРД не только заезжал на микроавтобусе в поселок, а еще и заходила группа из леса. Во время эксперимента это воссоздали участники событий.

Напомним, 4 декабря в Княжичах правоохранители устроили между собой перестрелку, в результате чего погибли пять правоохранителей.

Злоумышленников в Княжичах задержали. Суд избрал 6 членам преступной группы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Еще двое, которые сотрудничают со следствием, под домашним арестом.

Одним из организаторов ограбления был бывший милиционер. Суд уже наложил арест на имущество членов банды.

28 января стало известно, что МВД завершило служебное расследование событий в Княжичах и передало соответствующие документы в прокуратуру.

Видео: ТСН.