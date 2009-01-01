Перестрелка в Мукачево. Суд отпустил на поруки четырех бойцов "Правого сектора"

Бойцы были освобождены на поруки Головко и мэра города Сколе.

Суд отпустил на поруки четырех бойцов ПС Facebook/Игорь Мосийчук

В понедельник, 29 мая, Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области отпустил на поруки четырех бойцов "Правого сектора", которые фигурировали в деле о стрельбе в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Правого сектора".

"Сегодня, 29 мая, в Мукачево состоялся суд над бойцами движения "Правый сектор", которые стали участниками столкновения с криминалитетом и милицией в этом городе летом 2015-го", — говорится в сообщении.

Согласно информации, судьи согласились отпустить бойцов на поруки "мэра городка на Львовщине Владимира Москаля и нардепа Михаила Головко". "Это произошло несмотря на требование прокурора оставить ребят под стражей", — отметили в организации.

В то же время народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщил, что "сегодня утром Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области освободил из-под стражи так называемых "Мукачевских партизан" — бойцов "Правого сектора" Владимира Бурчу (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпу), Родиона Горбенко (Радика) и Романа Мунчака (Муню)".

"Ранее решением этого же суда с них было снято обвинение в терроризме в связи с участием в конфликте в июле 2015 года в Мукачево, где другими сторонами выступили представители местного криминалитета и правоохранительных органов", — пишет депутат.

Он также уточнил, что бойцы были освобождены на поруки Головко и мэра города Сколе.

Напомним, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево погибли три человека, пострадало 14 человек.

Фото: Фейсбук И.Мосийчука, pravyysektor.info.

Видео: ПРАВИЙ СЕКТОР.