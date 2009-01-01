Пережиток прошлого или повод расслабиться. Как в Украине относятся к отмене 8 Марта

"Главред" узнал мнение читателей насчет декоммунизации женского праздника.

8 Марта считают пережитком прошлого более 2 тыс. 500 опрошенных УНИАН

В Украине почти равное количество граждан выступают против и поддерживают

Об этом свидетельствует опрос, проведенный на "Главреде".

В исследовании приняли участие почти 9 тыс. читателей издания.

Полностью поддерживают отмену праздника 2 тыс. 523 человека, они считаю его пережитком коммунистического прошлого.

Категорически против такого нововведения почти 3 тыс. опрошенных. Между тем 1 тыс. 749 читателям все равно, какие законы будут приняты насчет 8 Марта, они намерены отмечать праздник и поздравлять женщин.

В опросе "Главреда" приняли участие тысячи читателей Скриншот с сайта glavred.info

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в Украине 27% женщин на 8 Марта хотели бы получить в подарок цветы. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.