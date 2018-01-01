Петров пост-2018: что можно есть и что нельзя делать

В этом году Петровка продлится 38 дней.

4 июня начался Петров пост. 1zoom.ru

4 июня у православных христиан начался Петров пост. Его еще называют Петровский пост или по-простому Петровка.

Этот пост длится от 8 до 42 дней, но непременно заканчивается 12 июля – в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В этом году Петровка продлится 38 дней.

Петров пост: что можно есть

Этот пост считается нестрогим. В Петров пост можно есть:

рыбу – так как святые апостолы Петр и Павел сами были рыбаками;

пищу растительного происхождения с растительным маслом, то есть каши, грибы;

молочные продукты – кроме среды и пятницы.

Требования поста ослабляются для беременных женщин и кормящих матерей.

Петров пост-2018: питание по дням

В понедельник разрешается вкушать горячую пищу без масла: например, постные каши (рисовую, гречневую и др.).

Вторник, четверг и суббота – разрешена любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

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В среду и пятницу строгий пост – сухоядение, то есть хлеб, овощи и фрукты. Особо верующие в эти дни вкушают лишь хлеб и воду.

В воскресенье можно употреблять любую постную еду, а также вино.

На праздник Рождества Иоанна Предтечи (отмечается 7 июля) допускается некоторое послабление, в частности, разрешается рыба.

Петров пост: свадьба

По народным поверьям, свадьба в Петров пост не сулит молодоженам счастливой и благополучной семейной жизни. Считалось, что свадьба в Петров пост пуста, в семье не будет согласия, и та скоро распадется.

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Церковь также запрещает проводить обряд венчания в летний пост. Если бракосочетание перенести нельзя, то священнослужители настоятельно советуют просто расписаться в загсе, а уже по завершению поста провести церемонию венчания в храме.

Петров пост: что нельзя делать

Помимо празднования свадеб в это время также не принято крестить детей.

Есть и другие запреты:

на заем денег в долг – иначе сам будешь в долгах;

на рукоделие – считается, что так люди зашивают свое счастье и благополучие;

на стрижку – иначе волосы не будут густыми.

Также в Петров пост не принято проводить обряды, читать заговоры и гадать – иначе все это может обернуться против того, кто это делает.

Святые Петр и Павел. Икона.

Главное в любом посту – не ограничение в пище, а очищение духовное. В Петров пост принято читать покаянные молитвы. Вот одна из них:

Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне духа лени, беспечности, властолюбия и пустословия. Чистоту же души, смирение, терпение и любовь пошли мне, рабу Твоему. Господи, дай мне видеть мои собственные грехи и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты на веки веков. Аминь.

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