Пейте кофе. Ученые нашли связь между напитком бодрости и инфарктом

Употребление кофе, как оказалось, снижает риск развития инфаркта и инсульта.

Ученые доказали полезность кофе

Ученые из Американской ассоциации сердца заявили о том, что употребление кофе позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, сообщает EurekAlert.

В ходе исследования ученые проанализировали данные долгосрочного исследования, которое включало в себя информацию о рационе людей и здоровье их сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю снижает риск развития инфаркта на 7%, а инсульта – на 8% по сравнению с тем, кто вообще не употребляет кофе.

Для проверки результатов своих исследований ученые сравнили данные, полученные с помощью машинного обучения, с данными традиционных анализов и подтвердили связь между употреблением кофе и снижением риска развития инфаркта и инсульта.