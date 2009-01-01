Планировал теракты на Днепропетровщине. Диверсанту из банды Мозгового суд дал 6 лет тюрьмы

В июне 2014 года оперативники задержали двух злоумышленников во время подготовки к подрыву.

Диверсанту ЛНР суд дал 6 лет тюрьмы antifashist.com

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух диверсантов, которые по заданию кураторов из террористической ЛНР планировали теракты на территории области.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что один из диверсантов состоял в незаконном вооруженном формировании "Луганское народное ополчение", главарем которого был известный террорист Алексей Мозговой. От него боевик получил задание приехать на родную Днепропетровщину, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в области.

В июне 2014 года оперативники задержали двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в тогдашнем Днепропетровске железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой. Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российскому боевику ДНР суд дал 8 лет тюрьмы.

Видео: Служба безпеки України.