Планы на Покров день: топ-5 маршрутов вокруг Киева

Мы составили список мест в радиусе 150 км от Киева, где в день Покрова будет весело.

приходится на золотую пору осени, когда сама природа восхваляет чудо, внесенное в церковные рукописи и календари. С древних времен этот праздник отмечали в атмосфере радости, любви и счастья. Считается, что Матерь Божья помогала казакам в бою, согревала их сердца, укрепляла дух и вселяла веру в победу. Не зря второе название праздника — Казацкая Покрова.

В этом году отдыхаем три дня подряд (с субботы, 14 октября, по понедельник, 16-го), а значит, есть шанс отправиться на выходные за новой порцией здоровья и хорошего настроения.

Исходя из этого, мы выбрали несколько колоритных мест в радиусе 150 км от Киева, где можно воспрянуть духом: поучаствовать в традиционных обрядах на Покров, помечтать в парке или просто скрыться в лесу.

Этнографический музей "Украинское село"

Этнографический комплекс в селе Бузовой станет отличным направлением для тех, кто захочет стать ближе к украинским традициям. Праздник Покрова здесь начнется в 10:00 с праздничной литургии в храме святого великомученика Димитрия Солунского. 14 октября гостей ждет разнообразная и насыщенная программа: фольклорное представление на музейной поляне, свадебные обряды, массовые игры, песни и пляски. Также на территории парка-музея регулярно проводятся мастер-классы по рукоделию, тренинги, квесты для взрослых и многое другое.

Куда ехать: Бузовая, Киево-Святошинский район Киевской области, 38 км

Корсуньский парк

Этот роскошный парк считается настоящим place to be для путешествий в середине осени — именно тогда деревья и кустарники, в которых утопает парк, отражаются в глади реки золотистыми красками. Создается ощущение, будто реальность приукрасили с помощью 3D графики — настолько яркой является картинка.

Парк располагает огромной площадью, богатой коллекцией скульптур и целой кучей всяких интересных закоулков, которые обойти за один раз нереально. Чтобы без спешки и суеты всё рассмотреть — нужно где-то полдня, плюс ещё полдня уйдет на поиски колоннады Эхо, китайского мостика и фонтанов. Словом, к посещению Корсуня нужно подходить серьезно.

Куда ехать: Корсунь-Шевченковский, Черкасская область, 150 км

Парк "Александрия"

Дендропарк "Александрия", заложенный в 1780-х годах коронным гетманом Польши, графом Ксаверием Браницким в честь супруги Александры, по праву считается одним из красивейших в Украине: в нем произрастает более 2500 видов, разновидностей и форм растений — поэтому здесь очень интересно наблюдать за сменой времен года.

В октябре и без того красивые пейзажи парка превращаются в интригующее шоу акварельной живописи. Погода в это время стоит сухая и теплая, идеальная для прогулок вдоль Купального (Лазневого) пруда.

Куда ехать: Белая Церковь, Киевская область, 87 км

Замок-музей Радомысль

Город какое-то время носил название Мыкгород, а своё нынешнее имя получил после Второй мировой войны. Известность Радомышлю принесла легенда о влюбленном монахе, который в свое время работал на бумажной фабрике ("папирне") Киево-Печерской лавры. Рабочий ничем особым не выделялся на фоне своих братьев. Но однажды нарушил обет — влюбился в молодую девушку. И, — о ужас! — вместо заповедей Божьих на священной бумаге он осмелился написать рифмованные строки о любви. За это и был изгнан. Немало времени прошло уже с тех пор, но говорят, что дух монаха по-прежнему живет среди нас и обитает он в месте, которое подарило ему ощущение счастья, и взамен отобрало жизнь.

Куда ехать: Радомышль, Житомирская область, 110 км

Парк "Киевская Русь"

Турнир по фехтованию или танцы, канатный спуск или пикник на берегу Изумрудного озера — в парке "Киевская Русь" можно совместить сразу несколько осенних сценариев.

С 14 по 16 октября гостей будут развлекать танцевальными флешмобами, различными конкурсами, играми в средневековый футбол и стрельбой из требюше (средневековой метательной машины гравитационного действия для осады городов. — Ред.). Кроме того, обещаны театрализованные представления, выступления конных каскадеров, волшебная лирика и турнир конных лучников.

Даже если не повезет с погодой, обязательным пунктом должна стать прогулка к Изумрудному озеру. Купаться, пожалуй, поздно, но на средневековый антураж комплекса температура воды не влияет.

Куда ехать: Копачов, Обуховский район Киевской области, 55 км

Кристина Марутян