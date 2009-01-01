Андрей Якобчук: Путин активно пользуется услугами пластических хирургов

"Украину скоро накроет волна жажды "бразильской попы"", — прогнозирует Якобчук.

Андрей Якобчук Главред Главред" состоялся чат с пластическим хирургом, маммологом, онкомаммологомАндреем Якобчуком. Общаясь с читателями, он рассказал, насколько стремительно в Украине растет заболеваемость раком молочной железы и по каким причинам, как женщина самостоятельно может обнаружить у себя онкологию молочной железы, а также почему в нашей стране следует узаконить эвтаназию. Кроме того, доктор рассказал, какие пластические операции пользуются среди украинцев наибольшим спросом, возникает ли желание менять внешность и ложиться под скальпель у украинских мужчин, а также на какие изменения во внешности будет мода в ближайшее время. Якобчук также рассказал, какими именно услугами пластических хирургов пользуется российский президент Путин, что бы он советовал изменить во внешности новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу, а также естественна ли красота у первой леди США — Мелании Трамп, а также можно ли добиться существенных изменений овала лица, формы носа и губ, увеличения груди исключительно спортом, диетами и правильным питанием.

Представляем стенограмму чата с Андреем Якобчуком.

Sveta Sukhareva:Нужна ли коррекция после маммопластики? Есть ли срок годности у имплантов?

Андрей Якобчук:Спасибо, я люблю вопросы о маммопластике. Импланты молочной железы не являются аналогом зимней резины, и их не нужно менять через 10 тысяч километров своей жизни.

Все мы хотим прожить жизнь, как Ким Бессинджер, но постепенно превращаемся в Наталью Крачковскую. Поэтому имплант планово менять не нужно. Но иногда нужно корректировать кожу, которая находится над имплантом и стареет.

Banana:Если сравнивать пластическую хирургию в Украине и других странах мира, то на каком уровне мы находимся?

Андрей Якобчук:Можно смело сказать, что мы находимся на том же уровне, что и западные коллеги, потому что все стажировки мы проходим в одних и тех же узловых центрах, общепринятых для любой страны: в Италии, Франции и Америке. Поэтому ваша красота — в надежных руках.

Banana:Скажите, а вы сами когда-нибудь обращались за помощью к пластическим хирургам?

Андрей Якобчук:Нет. Потому что моя жена любит брутальных мужчин и запрещает мне вносит какие-либо изменения в свою внешность. :)

Banana:Мелания Трамп уверяет, что никогда не делала никакой пластики. А ваша оценка, прибегала ли она когда-нибудь к помощи ваших коллег? И второе. Что бы вы изменили во внешности Дональда Трампа?

Андрей Якобчук:Я могу судить о внешности Мелании Трамп только по видео и фотографиям. Общие выводы: у нее нет контурных подтяжек лица, то есть операций на лице она не делала. Но она регулярно пользуется услугами косметолога (инъекции ботокса и филлеров).

Относительно Дональда Трампа — ему нужно изменить и стиль поведения, и природу высказываний, и всю внешность, воспользовавшись контурной пластикой и блефаропластикой (блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз. — Ред.).

Андрей Якобчук Главред

Terri:Почему сегодня раненых на востоке бойцов, которые нуждаются, н-р, в пересадке кожи или других пластических операциях, отравляют на сложные операции за рубеж, разве нельзя проводить их, например, у вас? В Украине, наверняка, и дешевле было бы?

Андрей Якобчук:Действительно, бо́льшая часть операций для бойцов АТО может выполняться и в Украине. Но пиар-команды политиков, которые занимаются переправкой больных за рубеж, понимают, что от консультаций у заграничных специалистов будет больший информационный резонанс.

Terri:Правда ли, что у нас в стране до сих пор нет специальности "пластический хирург"? И насколько урегулирована эта сфера — пластической хирургии — законодательно в Украине? С какими проблемами именно в этом плане чаще всего сталкиваются пластические хирурги?

Андрей Якобчук:Да, действительно, специальности "пластическая хирургия" в Украине нет, что ведет к незащищенности и хирургов, и пациентов. А это может привести к тому, что пациенты могут попасть в руки недипломированного специалиста, а хирурги, в свою очередь, могут подвергаться угрозам и судебному преследованию неудовлетворенных без объективных причин пациентов.

Terri:Что вы думаете о нынешней медицинской реформе? Что в ней вас больше всего возмущает?

Андрей Якобчук:Возмущает, что тяжелое экономическое состояние украинцев и сложная ситуация в стране не учитывается при построении планов по реформированию системы здравоохранения.

Fanni:Как вы думаете, на какие изменения во внешности будет мода в ближайшее время? Ведь тенденции и мода все время меняются...

Андрей Якобчук:Все больше начинает использоваться собственный жир для моделирования лица и тела. И Украину скоро накроет волна жажды "бразильской попы", так называемый образ Ким Кардашьян.

Fanni:Андрей такой вопрос. Вот, например, певица Алина Гросу, у которой за последнее время довольно существенно изменился овал лица, форма носа, губы, увеличилась грудь, настаивает, что она не делала никаких пластических операций, процедур, мол, что все это — результат занятий спортом, диет, правильного питания и правильного макияжа. Таких изменений во внешности действительно можно добиться с помощью перечисленных действий, о которых говорит Гросу?

Андрей Якобчук:Мы, к сожалению, продолжаем жить в довольно консервативном обществе, поэтому даже звезды эстрады отказываются от комментариев, когда речь заходит о пластических операциях. Но я более чем уверен, что метаморфозы в образе Алины являются плодом не спортивных упражнений и изнуряющих диет, а результатом работы опытного и талантливого доктора.

Asia:Каким известным украинцам вы помогали как пластический хирург?

Андрей Якобчук:Во избежание того, чтобы через полчаса под редакцией "Главреда" не обнаружились машины этих самых "известных украинцев", с их охранниками, телохранителями и другими людьми с беспокойными лицами, я воздержусь от комментариев. :)))

Андрей Якобчук Главред

polit_ua:Путіну часто закидають, що він зловживає "уколами краси", чи дійсно це так, з вашої професійної точки зору? Чому в російського лідера так часто суттєво змінюється обличчя? До яких саме процедур, як думаєте, він звертається?

Андрей Якобчук:Безумовно, лідер сусідньої країни досить активно користується послугами пластичного хірурга. З цим пов'язані його періодичні зникнення з політичної арени на деякий час. На 100% можна сказати, що у нього проведене і хірургічне втручання з підтяжки шкіри обличчя, і що він робить регулярні ін'єкції ботоксу та філерів.

Наташа Гарманчук:В каком возрасте можно начинать колоть ботокс?

Андрей Якобчук:Если внимательно прочтете инструкцию препарата, вы увидите, что ботокс можно применять с двух лет. Но в столь раннем возрасте ботокс колется по показаниям нарушения сократительной способности мышц лица и тела у ребенка. У меня была пациентка — девочка 18-ти лет. Она пришла вместе с мамой (всех пациентов, которые не достигли 22-23 лет, прошу приходить с родителями). У нее были действительно очень выражены морщины лица, и только с согласия мамы мы сделали процедуру ботулинотерапии. Так что если говорить о показаниях к применению ботокса, то не должен существовать стереотип, что это исключительно возраст 40+.

Ангелина Кокитко:Если говорить об операции по увеличению груди, то какие рекомендации следует соблюдать пациенту в постоперационный период?

Андрей Якобчук:Хороший вопрос. Прежде всего, следует очень сознательно носить компрессионное белье, которое помогает импланту встать в правильное положение для того, чтобы грудь приобрела идеальную форму. Есть ограничения по занятию спортом, поднятию тяжести более 2 кг и активным процедурам солярия или посещения пляжа в летний период времени.

Liam:Ваша позиция: должна ли быть разрешена эвтаназия? Почему?

Андрей Якобчук:Это непростой вопрос. Тут речь идет об этических нормах, чем о медицинских показаниях. Если сделать алгоритм процедуры правильным, чтобы была комиссия — три родственника и три врача, мы могли бы избежать субъективизма в этом вопросе. Думаю, что эвтаназия имеет право на жизнь. Об этом говорит мой опыт как онколога. Некоторые пациенты доживают свое время в довольно тяжелом состоянии, и это больше приносит мучения, чем радость от тех оставшихся дней, которые они находятся рядом со своими родными. Поэтому вопрос эвтаназии имеет место быть, он должен быть рассмотрен и утвержден юридически.

Liam:Как вы считаете, насколько обоснованы и имеют право на существование разговоры о наличии "заговора фармацевтов"?

Андрей Якобчук:Я считаю, что "заговор фармацевтов" существует. На рынке есть монополия, а в случае наличия конкурентов они договариваются, чтобы держать необоснованно высокими цены на препараты. Но заговор фармацевтов плавно перемешан с заговором депутатов и всего силового аппарата. Поэтому нам остается жить, как живем, и покупать дорогие препараты.

Beauty:Кого из отечественных звезд или политиков считаете "жертвами пластической хирургии"? Например, когда смотришь на Сергея Зверева или Билык, или Герман, то что пошло не так — люди слишком увлеклись изменением своей внешности или им не повезло со специалистом?

Андрей Якобчук:Я не вправе комментировать изменения внешности тех или иных медийных персон. Скажу одно — часто резонанс получается по двум причинам: или люди слишком рано выходят в свет, когда еще не прошли отеки и изменения во внешности не приобрели свою окончательную форму, или изменения во внешности были столь кардинальными, что людей просто нельзя узнать. Но, в принципе, пластическая хирургия — это не секта сатанистов, потому не стоит придавать этому такое огромное значение.

Андрей Якобчук Главред

Beauty:Чтодлявастабу? Какие операции не соглашаетесь делать?

Андрей Якобчук:Я не делаю операций, которые не нужно делать. Буквально несколько дней назад девушка, 22 года, обратилась за пластикой груди, но я отказал ей в операции, потому что форма груди была просто идеальной, а она хотела еще больше.

Так что я не делаю операций, если все и так хорошо. Погоня за "длинным долларом" для меня не является целью работы.

Inga:А наскільки безпечні пластичні операції? Яка статистика смертей, які наступають після невдалих спроб коригувати створене природою? Дякую.

Андрей Якобчук:Слава Богу, смертность в пластической хирургии стремится к нулю. Увеличение количества клиник пластической хирургии заставляет большое внимание уделять безопасности выполняемых вмешательств, что в свою очередь повлечет за собой сокращение реабилитационного периода. Так что операции становятся все более безопасными и более краткосрочными по периоду лечения и возвращения к обычной жизни.

Smilik:Андрію, звісно, зі здоров'ям не жартують, але таке питання. Про лікарів, зокрема, й про хірургів розказують усілякі анекдотичні історії на кшталт забутого у пацієнті скальпеля. А в вашій практиці траплялисья якісь курйози чи кумедні історії? Які?

Андрей Якобчук:Дякую за питання. Можу сказати, що скальпель чи годинник я ніколи не забував у пацієнтці, аби вона могла звіряти час зі своїм внутрішнім годинником. :) Напевно, не зможу вас чимось розсмішити.

Виктория Попутняк:Насколько часто мужчины делают пластические операции? Какие операции делают чаще всего?

Андрей Якобчук:Мужчины все чаще прибегают к услугам пластической хирургии. Мои пациенты — это чаще спортсмены, то есть мужчины, у которых более повышено внимание к своей внешности. Некоторые делают липосакцию — убирают жир в определенных местах тела. Некоторые делают операцию по удалению геникомастии — это когда из грудной железы удаляется участок зачатка молочной железы. И третье по популярности — блефаропластика (когда идет нависание века на глаз).

Malinka:Совсем недавно Американское раковое общество представило доклад, из которого следует, что к 2030 году от рака умрут 5,5 миллионов женщин. Смертность от онкологических заболеваний по сравнению с 2012 годом вырастет на 60%. В 2012 году рак стал второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смерти женщин. Чаще всего женщины умирали от рака молочной железы, колоректального рака, рака легкого и рака шейки матки. Андрей, что вы думаете о таком страшном прогнозе, вы считаете, он подтвердится? Вы видите, что тенденции указывают именно на такой сценарий развития событий? Спасибо!

Андрей Якобчук:Спасибо за вопрос. Хочу сказать, что, действительно, заболеваемость раком молочной железы растет с каждым годом. За последние 10 лет этот показатель уже удвоился. Воздействие канцерогенов, образа жизни и наследственных факторов, действительно, очень выражено. Поэтому, может быть, не в столь плачевном выражении, но рост действительно будет происходить.

Андрей Якобчук Главред

Liam:Все ли болезни, которые считаются неизлечимыми, являются таковыми на самом деле? Или кому-то просто выгодно, чтобы массы так думали и беспрестанно покупали лекарства и так далее?

Андрей Якобчук:Вопрос направлен на то, чтобы меня сегодня застрелили или фармацевты, или политики, или их любовницы и любовники. :)

Я не специалист широкого профиля. Я так же, как и вы, слышу, что сегодня изобрели лекарство от рака, вчера — от СПИДа, и мне искренне хочется дожить до того времени, когда будет изобретено лекарство от всего. Поэтому давайте вести здоровый образ жизни, чтобы дожить до этого момента.

Edmon:Известно, что чаще всего к пластическим хирургам обращаются женщины, мужчины гораздо реже. Что украинок, и так красивых женщин, заставляет ложиться под скальпель хирурга (навязанное извне мнение, психологические проблемы, объективная необходимость или что-то другое)? И пытаетесь ли вы отговорить женщину, если ее проблема надумана?

Андрей Якобчук:Да, если проблема надумана, или женщина вкладывает в решение этой проблемы всю свою жизнь и думает, что все сразу изменится, я никогда не сделаю такую операцию.

Действительно, наши женщины — самые красивые в мире. Но есть один человек, который заставляет их ложиться под нож пластического хирурга. Знаете — кто? Любимый ребенок! Который во время кормления "высасывает" всю грудь.

Kuzia:Насколько среди украинцев популярны пластические операции? Сколько вы их приблизительно делаете в год?

Андрей Якобчук:Смотря с чем сравнивать. Если сравнить с Америкой, то мы, наверное, делаем десятую часть тех операций на душу населения, что делаются в Штатах. Если с Европой — где-то одна пятая. В среднем количество операций, которые я делаю в год — порядка 200.

Kuzia:Люди какого возраста в основном стремятся усовершенствовать природу?

Андрей Якобчук:Тут довольно четкий коридор: от 22 до 35 лет. Это пик интереса к изменениям своей внешности. После этого идет спад. Вторая волна интереса — с 50 до 60, когда идет борьба с возрастными изменениями.

Lika:Андрей, а вот лично вы — поклонник естественной женской красоты или все-таки с "подправленными" аппетитными формами, даже если очевидно, что это не природные формы?

Андрей Якобчук:Радостно то, что я вообще поклонник женской красоты, а не мужской. :)))

Но есть такое понятие, как профессиональная деформация личности, заключающаяся в том, что все-таки стремишься делать все идеально и иметь рядом с собой идеального партнера. Поэтому я за красоту, независимо от того — сделанная она или несделанная. Я просто люблю жену такой, какою она есть. И меня не огорчает тот факт, что какие-то косметологические процедуры она делает, или их не делает.

Андрей Якобчук Главред

Юлия Крамаренко:Ваша самая запоминающаяся операция?

Андрей Якобчук:Запоминается больше всего первая операция. Когда ты еще не совсем опытный, а старший товарищ не совсем охотно помогает тебе и подсказывает. Поэтому, даже когда я буду уже на пенсии, буду помнить каждую секунду своей первой операции.

Софья Иванова:Сколько длится процесс восстановления после операции?

Андрей Якобчук:Операция операции рознь. Это может быть и неделя (если речь идет о липоскакции или блефаропластике), а может быть и год — после ринопластики отеки сходят через год.

Olena Kapusta:Влияет ли маммопластика на возникновение проблем с молочными железами?

Андрей Якобчук:Если речь идет об увеличении груди, и хирург все сделал правильно, то проблем с кормлением не будет. Если речь шла о подтяжке молочных желез, то часть протоков перерезается, и кормление может ухудшиться.

Ann Dukach:Есть ли вероятность перерастания мастопатии в рак? Если да, то как можно уберечь себя от этого?

Андрей Якобчук:Пластика молочной железы не увеличивает процент увеличения рака груди. Более того, женщины с имплантами обследуются чаще, и рак у них выявляется на более ранних стадиях, что является хорошим прогностическим фактором.

Katerina Bogomolova:Насколько длительный эффект от липосакции?

Андрей Якобчук:Все мы рождаемся с определенным количеством жировых клеток. А если мы половину из них высосали с помощью канюли, то поправиться тяжелее ровно в два раза. Поэтому нужно держать себя в руках, чтобы не есть еще больше и не поправиться даже в той зоне, где сделали липосакцию.

Олеся Бобрик:Насколько применение ботокса опасно и в каких случаях?

Андрей Якобчук:Применение ботокса опасно только в случае передозировки. Если специалист вообще не понимает, что делает. Это опасно не с точки зрения того, что может наступить смерть, а с точки зрения того, что будут непредсказуемые эстетические последствия. И не стоит забывать, что один случай на десять тысяч — может быть аллергическая реакция. Если человек очень аллергенен, всегда нужно делать пробу.

Наташа Гарманчук:Какие симптомы должны насторожить женщину и заставить провериться на наличие онкозаболевания молочной железы?

Андрей Якобчук:Очень хороший вопрос. Я всегда рекомендую женщинам раз в месяц проводить самообследование. Лежа на диване, нужно пропальпировать грудь с обеих сторон. После этого встать перед зеркалом и посмотреть на свою грудь в отражении. Настораживать должны какие-либо уплотнения в груди, втянутость соска, одного или другого, выделения из сосков, увеличение подмышечных лимфоузлов. В случае обнаружения какого-либо из этих признаков, нужно немедленно обратиться к маммологу.

Виктория Попутняк:Насколько существенна реконструкция молочной железы после онко? Возможно ли добиться результата, который был до болезни?

Андрей Якобчук:Скажу честно: то, что создал Господь, ни один хирург уже не повторит. Но если правильно выбран метод реконструкции, собственные ткани или специальные протезы, дополненные процедурой введения собственного жира, можно достичь 90-процентной идентичности противоположной стороне.

Андрей Якобчук Главред

Олеся Бобрик:Вопрос касательно ринопластики. Может ли результат операции существенно отличаться от предварительно смоделированного на экране изображения?

Андрей Якобчук:Хороший вопрос, спасибо. Все зависит от моделирования. Я всегда делаю самое небрежное моделирование носа, то есть то, что получится в 100% случаев. Моя задача — не продать красивую картинку. Моя задача — показать реальность результата после операции. Поэтому нужно быть честным по отношению к пациенту всегда. Лучше не получить пациента, но сохранить свою репутацию.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы