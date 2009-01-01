Пластический хирург о ботоксе: его можно применять с двух лет

Применение ботокса опасно только в случае передозировки.

Пластический хирург рассказал, насколько опасно применение ботокса.

Об этом Андрей Якобчук рассказала на чате в "Главреде".

Специалист предупреждает, что всегда, перед тем как колоть ботокс, нужно делать пробу.

"Применение ботокса опасно только в случае передозировки. Если специалист вообще не понимает, что делает. Это опасно не с точки зрения того, что может наступить смерть, а с точки зрения того, что будут непредсказуемые эстетические последствия. И не стоит забывать, что один случай на десять тысяч — может быть аллергическая реакция. Если человек очень аллергенен, всегда нужно делать пробу", — сказал Якобчук.

Андрей Якобчук Главред

Хирург также обьяснил, в каком возрасте можно начинать колоть ботокс. "Если внимательно прочтете инструкцию препарата, вы увидите, что ботокс можно применять с двух лет. Но в столь раннем возрасте ботокс колется по показаниям нарушения сократительной способности мышц лица и тела у ребенка. У меня была пациентка — девочка 18-ти лет. Она пришла вместе с мамой (всех пациентов, которые не достигли 22-23 лет, прошу приходить с родителями). У нее были действительно очень выражены морщины лица, и только с согласия мамы мы сделали процедуру ботулинотерапии. Так что если говорить о показаниях к применению ботокса, то не должен существовать стереотип, что это исключительно возраст 40+", — считает специалист.

Напомним, пластический хирург заявил, что Украину скоро накроет волна "бразильской попы", как у Ким Кардашьян.