"Плата за вход". Британка требует у попавшегося на связи с путаной мужа платы за секс

Женщина очевидно, решила действовать на по принципу:"С поганой овцы хоть шерсти клок".

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В Британии 50-летняя женщина потребовала у своего мужа платить ей 46 фунтов стерлингов з а каждый раз занятий сексом.

Как сообщает портал The Mirror, женщина приняла такое решение, когда увидела в телефоне супруга СМС-переписку с путаной.

По словам британки, в браки они на данный момент прожили 30 лет. Однако в ноябре минувшего года она увидела в смартфоне мужа переписку с проституткой, а в его одежде нашла т.н. "попперсы" - препараты для повышения секс-удовольствия.

"Почему он встречался только с одной? Этот худшее предательство. Если бы он менял их, то я восприняла бы это легче. Меня пугает, что он может быть настолько двуликим. Страшно осознавать, что человек может иметь такую власть над тобой", - говорит женщина.

Однако британка решила не подавать на развод, но теперь взамен требует, чтобы в будущем муж ей платил за секс ровно столько, сколько тратил на услуги проститутки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании мужчина угодил в тюрьмы за видеотрансляцию секса.