Главу России умудрились "дотянуть" до французского лидера, отметил эксперт.

Владимира Путина умудрились "дотянуть" до Эммануэля Макрона, подшутил Алексей Голобуцкий Reuters

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий потроллил президента РФ Владимира Путина из-за фотографии, на которой глава государства выглядит почти одного роста с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Плавающий" рост российского лидера опять повеселил, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"… при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона!)))", — отметил эксперт.

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Владимира Путина умудрились "дотянуть" до Эммануэля Макрона, подшутил Алексей Голобуцкий Скриншот с facebook.com/alex.golobuckij

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман, писал, что главный герой романа Марио Пьюзо "Крестный отец" — лидер одного из самых могущественных кланов итало-американской мафии Дон Вито Корлеоне — подарил бы Владимиру Путину на день рождения паяльник. По его словам, инструмент понадобился бы президенту, поскольку нужно же "периодически олигархов пытать, чтобы не забывали "на виолончели" скидываться".

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