"Плохо поработала". В России парень избил проститутку битой за плохой оральный секс

В общем, очень и очень опасен для здоровья секс-бизнес - особенно из-за недовольных клиентов.

Путана и обидчик Соцсети

В Нижнем Новгороде 24-летний житель ограбил и избил битой девушку-проститутку − за плохой оральный секс.

Соответствующее сообщение было опубликовано в паблике "Mash" соцсети "ВКонтакте". Согласно обнародованным данным, в апреле нынешнего года парень и девушка познакомились на сайте интим-досуга. За 2,5 тысячи рублей она обещала "увлечь уставшего путника в мир отдыха и незабываемого сексуального наслаждения".

Однако молодой человек оказался недоволен полученным сексом и с криком: "Сейчас я тебе устрою", выхватил биту и избил девушку.

Затем, для того, чтобы возместить свой "моральный ущерб от плохого минета", парень сорвал с шеи путаны золотую цепь с кулоном и скрылся с места преступления.

После случившегося она обратилась в полицию. Парня задержали по горячим следам. По факту разбоя открыли уголовное дело. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, украинскую звезду "Плейбоя" поймали за занятием проституцией в Москве.

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