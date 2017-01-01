"Плохой день". Стало известно, как в Сети появился первый вирусный ролик

Снимать, как офисный сотрудник работает, а потом крушит клавиатуру и монитор, пришлось дважды.

Кадры первого вирусного ролика Скриншот

Самый первый вирусный ролик Интернета сняли в США еще в 1997 году — на кадрах мужчина остервенело крушит свой компьютер на рабочем месте.

Видео с названием "badday.mpg" ("плохой день") еще более 20 лет назад распространяли по электронной почте и через СD-диски, пишет Wired.

Создала первое виртуальное видео компания Loronix. Она разрабатывала технологию DVR для систем видеонаблюдения и нуждалась в кадрах для примера, чтобы демонстрировать клиентам свои возможности. Тогда сотрудник компании Винни Личчарди и главный технолог Питер Янковский взяли аналоговую видеокамеру и начали съемки.

Сначала они хотели скрыть камеру в банкомате и якобы снять, как Личчарди грабит склад компании, однако тот решил попробовать себя в роли недовольного сотрудника. Для съемки использовали компьютеры, которые уже не функционировали.

Снимать, как офисный сотрудник работает, а потом крушит клавиатуру и монитор, пришлось дважды, потому что люди в помещении не могли сдержать свой хохот.

Видео конвертировали в формат MPEG-1, чтобы он лучше работал в проигрывателе Windows Media и охватил наибольшее количество людей. После этого его разместили их на промо-компактах, выдали их на выставках с брошюрой компании и забыли о нем. В течение следующего года видео "badday.mpg" начали распространяться через различные компании с помощью электронной почты.