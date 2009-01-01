Плотницкий возомнил себя независимой фигурой. Побил горшки с российским куратором — СМИ

Плотницкий категорически отказывается согласовывать свои действия и поездки в Москву.

Игорь Плотницкий Скриншот видео с youtube.com

Между главарем ЛНР Игорем Плотницким и высокопоставленными чиновниками Российской Федерации назревает очередной конфликт.

Об этом Mignews сообщил источник в СБУ.

Представитель СБ проинформировал, что Плотницкий категорически отказывается согласовывать свои действия и поездки в Москву с российскими кураторами, так как считает себя независимой фигурой, способной самостоятельно принимать решения.

Вследствие чего, по заявлению источника, разгорелся конфликт между главарем ЛНР и заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. В качестве причины конфликта называется нежелание руководства информационного ресурса "Луганский информационный центр" подчиняться Плотницкому, а исполнять только прямые указания Назарова, в том числе публиковать информационные статьи в невыгодном ракурсе для лидера ЛНР без его согласия.

После таких действий главарь ЛНР в одностороннем порядке отсоединил луганский офис сайта от тепло- и газоподачи.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что самым слабым местом террористических ДНР и ЛНР является их поддержка со стороны России.