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Плотницкого меняют на Мугабе. В Сети троллят переворот в "ЛНР"

Сегодня, 08:14

В соцсетях отреагировали на новость о перевороте в Луганске

Мугабе, ЛНР
В Сети троллят переворот в «ЛНР» Фейсбук А.Дворжака
Новым главарем террористов "ЛНР" станет экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Так в соцсетях отреагировали на новость о перевороте в Луганске.

Отметим, что накануне центр оккупированного областного центра перекрыли люди с оружием. А вечером в Луганск вошла военная колонна.









Напомним, причиной переворота является конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и главой так называемого "МВД ЛНР" Игорем Корнетом. Пока неизвестно, чья возьмет, но российские СМИ написали, что Кремль стал на сторону Корнета.

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ЛНР, переворот, Плотницкий, Мугабе, троллинг
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