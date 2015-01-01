По стандартам НАТО. Украина и Польша договорились о создании зенитно-ракетной техники

Опыт и возможности польских партнеров являются важным для нас, заявили в "Укроборонпроме".

Украина и Польша договорились о создании ЗРК finanso.net

Государственный концерн "Укроборонпром" договорился с компанией WB Electronics S.A.(Польша) о сотрудничестве в сфере создания зенитной и зенитно-ракетной техники.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

"Руководство государственного концерна "Укроборонпром" и польская компания WB Electronics S.A. 22 декабря 2016 подписали соглашение о сотрудничестве. С украинской стороны непосредственными участниками сотрудничества стали ГП "Спецтехноэкспорт" и ГАХК "Артем", которые входят в состав концерна", — говорится в сообщении.

"Опыт и возможности польских партнеров являются важным для нас и дальнейшего развития украинского ОПК. "Укроборонпром" окончательно определил курс перехода на международные стандарты, именно поэтому мы рады разрабатывать новые образцы вооружения именно с компанией страны-члена НАТО", — заявил заместитель генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимир Коробов.

Новые договоренности предусматривают создание новых образцов зенитной и зенитной-ракетной техники в соответствии с условиями ведения современной войны.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" поучаствует в исследовательских программах США.