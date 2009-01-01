По стандартам НАТО. В Украине испытали новый автоматический карабин, опубликованы фото

Карабин разработан специально для нужд Украины.

В Украине представили новый автоматический карабин УНИАН

В Украине представлена первая партия автоматических карабинов M4-WAC-47 по стандартам НАТО

Оружие изготовили специально для нужд украинской армии, сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Автоматический карабин M4 — WAC-47 является совместным проектом госпредприятия "Укроборонсервис" и американской компании Aeroscraft. Презентация нового оружия произошла сегодня на полигоне Национальной гвардии под Киевом.

Карабин разработан специально для нужд Украины. Согласно техническим характеристикам, имеет калибр 7,62х39/40, полуавтоматический и автоматический виды огня, вес 3,4 килограмма и магазин на 30 патронов.

Напомним, ранее были опубликованы фото украинско-польской ракетной системы "Stokrotka".