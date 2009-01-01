По указанию руководства из России в Кропивницком разобрали часть аэродрома

В СБУ выяснили, что после завершения сделки директор предприятия скрывается в РФ.

на хищении имущества аэродрома разоблачен мененджмент украинско-российского предприятия.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что дельцы предоставили поддельные документы от одного из органов власти, по которым якобы получили контракт на реконструкцию нерабочей взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По данным следователей, в действительности по указанию учредителя фирмы из России злоумышленники демонтировали аэродромные плиты и по фальшивым накладным вывезли их якобы в Одессу.

В СБУ выяснили, что после завершения сделки директор предприятия скрывается в РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Кропивницком при получении крупной взятки задержали судью Кировоградского райсуда Кировоградской области и посредника — адвоката.