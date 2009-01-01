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Под Донецком боевики обстреляли военных медиков и взорвали санитарный автомобиль

Сегодня, 20:55
авто, медики, Пески < >
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1 / 4 (facebook.com/ato.news)

Снаряд боевиков точно попал в гараж, где стояла машина. Здание разнесло полностью, авто сгорело.

авто, медики, Пески
facebook.com/ato.news
Вблизи оккупированного Донецка в поселке Пески боевики во время обстрела артиллерии взорвали санитарный автомобиль украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook.

"Вчера боевики открыто ударили из тяжелого вооружения по нашему медицинскому пункту, хотя наверняка знали, что эта позиция не является боевой. Наш личный состав находился в помещении, когда неподалеку раздался первый мощный взрыв", — рассказывает начальник медицинской службы подразделения Игорь.

Личный состав эвакуационно-сортировочного пункта не пострадал.

"Снаряд оккупантов точно попал в гараж, где находилась машина. В результате попадания снаряда помещение было полностью разрушено, а техника — пылала в нескольких метрах от здания", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что впервые за долгое время недалеко от Опытного и Авдеевки Донецкой области боевики бьют реактивными системами залпового огня "Град".

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, Пески, боевики, взрыв, авто, медики
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