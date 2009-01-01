Под Киевом горе-мать собиралась продать ребенка, чтобы научиться танцевать

Ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в Киевской области задержали 22-летнюю жительницу города Васильков, которая хотела продать своего двухлетнего сына.

Об этом пишет Сегодня.

"Выяснили, что она проживала вместе с ребенком и со своим сожителем, вела аморальный способ жизни. В семье постоянно происходили ссоры, доходило даже до рукоприкладства со стороны мужчины. И основной причиной конфликтов как раз становился ребенок. Поэтому женщина и решила его продать", — сообщили в ГУ НП Киевской области.

Как стало известно, женщина якобы мечтала работать танцовщицей, а ребенок ей мешал в реализации этой мечты. За вырученные от продажи деньги она хотела реализовать свою мечту.

По словам главы ГУ НП Киевской области Дмитрия Ценова, малыша злоумышленница оценила в 35 тысяч долларов, после чего начала искать клиентов на "живой товар". Найдя покупателя, женщина настаивала, чтобы сделка состоялась как можно быстрее. Кроме того, она хотела убедиться, что сына ей не вернут. "Сегодня были проведены необходимые оперативные мероприятия и женщина была задержана в момент получения денег", —рассказали в полиции Киевщины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного Кодекса "Торговля людьми". Горе-матери грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали женщину, похитившую ребенка из детсада.