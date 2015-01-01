Под Киевом провели тест-драйв нового БТР-3ДА на грунтовке: опубликовано видео

БТР-3ДА оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм" со стабилизацией в двух плоскостях.
В Сети появилось видео данного испытания, пишет УНИАН.
В описании к видеозаписи указано, что тест-драйв прошел. БТР-3ДА оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм" со стабилизацией в двух плоскостях.
Бронетранспортер БТР-3ДА быстрее и маневреннее предшественников, у него улучшенная бронезащита экипажа, он имеет оптико-электронный модуль с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому появилась возможность вести огонь ночью.
Дополнительный энергоагрегат позволяет управлять боевым модулем без использования основной силовой установки.
Напомним, на Черниговщине прошли испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом".
Видео: Ukrainian Military Channel