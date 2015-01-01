Под Киевом провели тест-драйв нового БТР-3ДА на грунтовке: опубликовано видео

БТР-3ДА оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм" со стабилизацией в двух плоскостях.

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Под Киевом в селе Княжичи Броварского района военные провели тест-драйв бронетранспортера БТР-3ДА на грунтовой дороге.

В Сети появилось видео данного испытания, пишет УНИАН.

В описании к видеозаписи указано, что тест-драйв прошел. БТР-3ДА оснащен боевым модулем БМ-3М "Штурм" со стабилизацией в двух плоскостях.

Бронетранспортер БТР-3ДА быстрее и маневреннее предшественников, у него улучшенная бронезащита экипажа, он имеет оптико-электронный модуль с телевизионным и тепловизионным каналами. Благодаря этому появилась возможность вести огонь ночью.

Дополнительный энергоагрегат позволяет управлять боевым модулем без использования основной силовой установки.

Напомним, на Черниговщине прошли испытания беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом".

Видео: Ukrainian Military Channel