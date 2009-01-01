Под Мариуполем украинский спецназ уничтожил склад оружия "морпехов" ДНР — соцсети

Боеприпасы взрываются третий день, сообщает Анатолий Токарев.
Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, хранившиеся на складе боеприпасы продолжают взрываться вот уже третьи сутки. Однако спецназовец не стал распространяться о подробностях операции.
Напомним, 13 августа стало известно, что у Авдеевки Донецкой области "молния" уничтожила склад оружия боевиков в районе Ясиноватской развязки, расположенной в нескольких километрах от захваченного террористами Донецка, террористы понесли потери.