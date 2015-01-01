Под Широкино силовики пощипали "морпехов" ДНР — два взвода утратили боеспособность

В Безымянное направили батальонные резервы боевиков, сообщает Тымчук.

Украинские военные, иллюстрация УНИАН

ЧастиДНР, действующие неподалеку от Мариуполя Донецкой области, потеряли боеспособность.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на приморском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безымянном (7 км восточнее Широкино, контролируемого силами АТО) прибыли два "мотострелковых" взвода оккупантов из состава батальонного резерва с позиций между Пикузы (бывшее Коминтерново) — Саханка.

Всего шесть бронемашин (две БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и порядка 50 человек Данные подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, у боевиков подразделений 1-го "армейского корпуса" ДНР, которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания смертельной инфекцией, число больных и умерших засекречено.