Под Широкино силовики пощипали "морпехов" ДНР — два взвода утратили боеспособность

В Безымянное направили батальонные резервы боевиков, сообщает Тымчук.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, на приморском направлении на перевалочную базу оккупантов в Безымянном (7 км восточнее Широкино, контролируемого силами АТО) прибыли два "мотострелковых" взвода оккупантов из состава батальонного резерва с позиций между Пикузы (бывшее Коминтерново) — Саханка.
Всего шесть бронемашин (две БМП-2, остальные МТ-ЛБ) и порядка 50 человек Данные подразделения прибыли на пополнение и восстановление боеспособности, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, у боевиков подразделений 1-го "армейского корпуса" ДНР, которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания смертельной инфекцией, число больных и умерших засекречено.