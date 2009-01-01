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Под Славянском на горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни, опубликованы фото и видео

Сегодня, 17:56
Карачун, памятник, Небесная сотня < >
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Посмертно награду получили 65 военнослужащих, которые принимали участие в освобождении Славянска в 2014 году.

Карачун, памятник, Небесная сотня
vp.donetsk.ua
На горе Карачун, которая находится в районе города Славянск в Донецкой области, состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Защитника Украины.

Во время мероприятия был открыт памятник Героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины, сообщает "Восточный проект".

Во время торжественного открытия памятника волонтерской медалью "За освобождение Славянска" наградили представителей силовых структур, которые принимали участие в освобождении города в 2014 году.

Посмертно награду получили 65 военнослужащих.

Также медалью "За освобождение Славянска" отметили мирных жителей, которые погибли за свою преданность Украине. Награду получили волонтеры и активисты, которые помогали Славянску до и после боевых действий.

Военный капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады отец Василий провел службу освящения памятника и поминальную литургию.

Напомним, 18 февраля 2015 года, в Киеве на территории Национальной академии СБУ был открыт мемориальный знак в честь героев Небесной Сотни.

Фото; видео: Восточный Проект

 

 

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Славянск, Карачун, памятник, Небесная сотня
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