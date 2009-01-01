Под Захарченко зашаталось кресло. ФСБ собирает компромат на главаря ДНР — разведка

ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области по поводу личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методам управленческой деятельности", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса Россия активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей.