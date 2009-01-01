Под Захарченко зашаталось кресло. ФСБ собирает компромат на главаря ДНР — разведка

ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос.

Александр Захарченко dan-news.info

На оккупированном Донбассе российская ФСБ под видом журналистов местных СМИ расспрашивает население временно оккупированных территорий об отношении к главарю боевиков Александру Захарченко

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области по поводу личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методам управленческой деятельности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса Россия активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей.