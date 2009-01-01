"Подарок" к 8 марта. Убитый снайпер был российским наемником, а сидел бы дома — мамочку поздравил

В районе Авдеевской промзоны снайпера прихлопнули, рашика с дыровскими документами.

Стали известны подробности о ликвидации одного из боевиков снаперской группы , которая была обнаружена ВСУ, 8 марта, на линии боевого столкновения в зоне проведения АТО.

Об этом сообщила пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады, которая удерживает позиции ВСУ в районе Авдеевки,Елена Мокренчук на своей странице в Facebook.

По ее информации, боевик-снайпер был российским наемником.

"Кстати, новость от 8 марта: ребята наши ДРГ отбили. Снайпера прихлопнули, рашика с дыровскими документами", — пишет она.

По данным 72 ОМБр в Facebook, произошло это в районе промзоны Авдеевки.

"Новость от 8 марта: ребята наши ДРГ отбили. Снайпера прихлопнули, рашика с дыровскими документами.

А сидел бы дома, мамочку с праздником поздравлял — жив бы остался", — говорится в сообщении.

Ранее в 72 бригаде отмечали, что под Авдеевкой ВСУ надежно удерживают позиции.