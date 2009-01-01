Подлость оккупантов. Опубликованы фото украинского судна, обстрелянного в Черном море снайперами РФ

В ВМС ответили на заявление руководства силовых структур РФ о якобы обстреле с водолазного судна "Почаев".

Обстрелянное оккупантами РФ судно "Почаев" Facebook ВМС ВС Украины

Российские снайперы с захваченной оккупантами РФ буровой платформы в Черном море обстреляли украинское водолазное судно "Почаев".

Об этом идет речь в сообщении Военно-морских сил Украины на своей странице в Facebook.

Так в ВМС Украины ответили на заявление одного из представителей руководства силовых структур Российской Федерации о якобы обстреле водолазным украинским судном "Почаев" буровых платформ "Черноморнефтегаза".

В ВМС продемонстрировали следы от снайперских пуль на рубке водолазного судна "Почаев", что свидетельствует об его обстреле россиянами.

"На приведенных фото вы можете в этом убедиться. Возникает вопрос – так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас здесь нет"?" — говорится в сообщении Военно-морских сил. В ВМС добавили, что стараются не идти на конфронтацию, быть выдержанными, несмотря на отсутствие поводов.

Напомним, ранее сообщалось, что российский корабль преградил путь украинским пограничникам в Черном море.

Фото: Фейсбук ВМС Украины.