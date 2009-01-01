Подполковнику-предателю, переметнувшемуся на сторону оккупантов в Крыму, суд дал 8 лет тюрьмы

В Киеве Дарницкий районный суд вынес решение.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора — главный военной прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.
"Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом города Киева за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма", — отметил он.
По словам Матиоса, государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришен.
"Суд сегодня огласил приговор — по совокупности совершенных преступлений подполковник получил восемь лет реального лишения свободы", — добавил главный военный прокурор.
Напомним, ранее СБУ разоблачила офицера-предателя, который продавал служебные документы российской разведке.
Фото: Фейсбук А.Матиоса.