Подполковнику-предателю, переметнувшемуся на сторону оккупантов в Крыму, суд дал 8 лет тюрьмы

В Киеве Дарницкий районный суд вынес решение.

Предатель на скамье подсудимых Фейсбук А.Матиоса

В Киеве Дарницкий районный суд приговорил подполковника медицинской службы к 8 годам тюремного заключения за совершение госизмены, дезертирство и переход на службу в армию РФ в период незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора — главный военной прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

"Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом города Киева за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма", — отметил он.

По словам Матиоса, государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришен.

"Суд сегодня огласил приговор — по совокупности совершенных преступлений подполковник получил восемь лет реального лишения свободы", — добавил главный военный прокурор.

Напомним, ранее СБУ разоблачила офицера-предателя, который продавал служебные документы российской разведке.

Фото: Фейсбук А.Матиоса.