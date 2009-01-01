"Подравняли" позиции. Силы АТО на Светлодарской дуге вернули Украине еще несколько сотен метров

Никаких нарушений, все в рамках "Минска", сообщает Юрий Мысягин.

Соцсети

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на, в соответствии с Минскими соглашениями вернули под контроль Украины еще несколько сотен метров территории, ранее оккупированной боевиками ДНР.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые подразделения сил АТО затеяли грандиозное изменения "ландшафта" своих передовых позиций и так рьяно взялись за дело, что когда основная часть работы была выполнена — стояли новые укрепленные опорники и все позиции были нанесены на карту, то оказалось, что у нас появились несколько сот метров новых территорий.

"Подровнялись, — пишет Юрий. — Эти позиции более выгодны, чем те, на которых пехота находилась некоторое время назад. И никаких нарушений. Все в "минских" рамках".

Напомним, несколькими днями ранее волонтер рассказал, что на Светлодарской дуге боевикам запретили провоцировать 53-ю бригаду ВСУ.