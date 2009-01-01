Подробности атаки на храм УПЦ КП в Симферополе. Оккупанты отжали раритетные иконы, хрусталь и ковры

Опись вещей не проводилась, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.
Об этом идет речь в сообщении "Крым.Реалии".
По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры.
Указывается, что при этом опись вещей не проводилась, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.
"В числе изъятого было имущество из Часовни во имя Христа Спасителя и имущество из закрытого ранее севастопольского храма, отметил архиепископ Климент", — пишет издание.
Напомним, у патриарха Кирилла предложили отредактировать Библию и пообещали снести украинский храм в Подмосковье.
Фото: yuhanson.livejournal.com.