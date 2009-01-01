Подробности двойного убийства на Днепропетровщине. Неизвестные расстреляли депутата и охранника

Вместе с депутатом был убит охранник кафе, а жена депутата тяжело ранена и находится в больнице.

На Днепропетровщине расстреляли депутата news24ua.com

В Никополе Днепропетровской области возле кафе неизвестные расстреляли местного предпринимателя , председателя Никопольской районной организации политической партии "Відродження", депутата сельсовета Николая Бондаренко. Также был убит охранник заведения.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию партийной организации.

70-летний Николай Бондаренко был депутатом Никопольского районного совета пяти созывов, "вел активную депутатскую и общественную деятельность как в своем селе Красногригорьевка, так и во всем районе", с 2014 года возглавлял районную организацию партии "Відродження".

Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел во вторник, 30 мая. Вместе с депутатом был убит охранник кафе, а жена депутата тяжело ранена и находится в больнице.

По предварительной информации, нападавших было несколько, они выпустили 5 пуль в депутата: две попали в поясницу, одна — в голову.

В полиции отмечают, что рассматривают несколько версий, в том числе и убийство из-за деловой и общественной деятельности. Правоохранители объявили план "Перехват", разыскиваемые лица могут быть вооружены автоматическим оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате массовой драки со стрельбой погиб мужчина.