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Подробности двойного убийства на Днепропетровщине. Неизвестные расстреляли депутата и охранника

Сегодня, 20:56

Вместе с депутатом был убит охранник кафе, а жена депутата тяжело ранена и находится в больнице.

скорая
На Днепропетровщине расстреляли депутата news24ua.com
В Никополе Днепропетровской области возле кафе неизвестные расстреляли местного предпринимателя, председателя Никопольской районной организации политической партии "Відродження", депутата сельсовета Николая Бондаренко. Также был убит охранник заведения.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на информацию партийной организации.

70-летний Николай Бондаренко был депутатом Никопольского районного совета пяти созывов, "вел активную депутатскую и общественную деятельность как в своем селе Красногригорьевка, так и во всем районе", с 2014 года возглавлял районную организацию партии "Відродження".

Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел во вторник, 30 мая. Вместе с депутатом был убит охранник кафе, а жена депутата тяжело ранена и находится в больнице.

По предварительной информации, нападавших было несколько, они выпустили 5 пуль в депутата: две попали в поясницу, одна — в голову.

В полиции отмечают, что рассматривают несколько версий, в том числе и убийство из-за деловой и общественной деятельности. Правоохранители объявили план "Перехват", разыскиваемые лица могут быть вооружены автоматическим оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате массовой драки со стрельбой погиб мужчина.

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