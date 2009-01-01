Подробности гибели экс-регионалки в Хорватии: за пострадавшей дочерью прилетел таинственный отец

В украинском МИДе дипломатично не раскрывают имя погибшей, однако подтверждают факт ДТП.

Из собственных источников ТСН стало известно, что за дочерью в Задар уже прибыл отец. Различные СМИ сообщают, что это бизнесмен Борис Фуксман, отношения с которым Бережная тщательно скрывала.

По информации местных СМИ, авария произошла в 1.30 ночи в Хорватии, на трассе между городами Масленица и Поседарье.

"Мерседес" был на болгарских номерах, как и погибший водитель — 38-летний болгарин по национальности. Предполагается, что машина двигалась в сторону Поседарья. Но по неизвестным причинам автомобиль покинул проезжую часть и ударился в фонарный столб на трассе", — сказал представитель местной полиции.

В украинском МИДе дипломатично не раскрывают имя погибшей, однако подтверждают факт ДТП. Гражданка Украины погибла на месте, как и водитель — не гражданин нашей страны.

Ребенок, сидевший на заднем сидении, был пристегнут и отделался легкими травмами. Инцидент сейчас расследует местная полиция.

После расследования всех обстоятельств ДТП, тело Ирины Бережной передадут для захоронения родственникам.

Напомним, экс-нардеп Ирина Бережная погибла в автоскатастрофе на адриатическом побережье Хорватии. Бывшая регионалка отдыхала там вместе со своей 8-летней дочкой, они вместе ехали на машине, водитель которой не справился с управлением и слетел с дорожного серпантина