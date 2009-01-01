Подробности покушения на нардепа: обнародованы телефонные разговоры злоумышленников

По данным СБУ, с куратором исполнители обсуждали способ покушения с применением самодельного взрывного устройства.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, непосредственным организатором покушения был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. В настоящее время преступник, который в 2014 году вступил в незаконное вооруженное формирование ЛНР, находится в российском Белгороде.

"Отчеты исполнители отправляли в РФ с помощью закрытых мессенджеров, сразу после отправления отчеты удалялись", — говорится в сообщении.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата Украины. По факту начато уголовное производство.

По данным СБУ, с куратором исполнители обсуждали способ покушения с применением самодельного взрывного устройства.

"Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ", — сообщили в СБУ.

"Изъято взрывное устройство — это пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом около 400 граммов, сверхмощным неодымовым магнитом, электродетонатором и элементом питания.

В ходе обысков в квартире и автомобиле задержанных обнаружены и изъяты специально подготовленные мобильные терминалы, сим-карты для приведения самодельного взрывного устройства в действие, средства коммуникации с кураторами, другие доказательства приготовления к совершению преступления, в т.ч. — фотографии объекта", — говорится в сообщении.

СБУ также опубликовала кадры наблюдения за объектом, сделанные в Мариинском парке, возле комитетов Верховной Рады, Кабинета министров.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины.

Видео: Служба безпеки України