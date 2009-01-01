Подробности пожара в Запорожье. В огне погибли четверо азербайджанцев

У погибших были разрешения на постоянное место жительства в Украине.
Об этом рассказала начальник отдела коммуникации Национальной полиции Запорожья Екатерина Людвиг, сообщает УНИАН.
По ее словам, у погибших были разрешения на постоянное место жительства в Украине.
По словам представителей ГУ ГСЧС в Запорожской области, еще 4 человека, которые находятся в больнице, также являются гражданами Азербайджана. Вероятнее всего, они торговали овощами на центральном рынке Запорожья, на территории которого находился хостел.
Напомним, 15 сентября произошел пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.
Фото: 061.ua.