Подробности с инцидентом Пашинского: нардеп целился прямо в грудь

Уголовное производство в ГПУ до сих пор не передали, а события квалифицируют, как хулиганство.

Сергей Пашинский Facebook.com

Пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего, сообщает ТСН.

Мужчина заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь. То, что пуля попала в ногу названо "счастливым стечением обстоятельств".

По его рассказу, он шел 31 декабря около 17:00 часов из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. На узком участке дороги он наткнулся на бус, который заглох. Водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину.

"Он не отказал, поэтому с бутылкой "шейка" в одной руке и телефоном, по которому разговаривал с женой, в другой — начал вместе с водителем толкать 3-тонный грузовик", — рассказал Химикус.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на ***, если есть мужчины — пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была — я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", — рассказал Химикус.

Раненый Химикус настаивает, что депутат первым достал пистолет. скриншот, ТСН

Мужчина настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение. "Счастье, что бутылка в руках была — дал по голове. Стрелял сюда", — рассказал пострадавший, показывая на грудь.

Доказательством Химикус считает свои простреленные штаны, на которых остался след от пороха.

Джинсы пострадавшего с выходным отверстием пули и кровью strana.ua

По свидетельству жены пострадавшего, она все время конфликта разговаривала с мужем по мобильному телефону и слышала все происходящее. Она также рассказала о микроавтобусе, но отметила, что, когда она приехала на место происшествия, на этой машине горели габариты, сообщает Страна.

"Остановился Мерседес, женщина за рулем открыла окно, не совсем культурно, на повышенных тонах сказала: "Включите аварийку, потому что вас не видно". На что мой муж, отягощенный этой работой, я не скрываю, послал ее и толкал машину дальше. И тут он услышал, что мерседес со скрипом тронулся с места", — утверждает жена раненого.

"Как рассказал муж, он (Пашинский) подошел к нему в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела. Сказал — типа ты мою жену обидел и все такое", — говорит женщина.

Она также рассказала, что пуля попала бы в корпус ее мужу, если бы он не ударил депутата бутылкой. По словам Ольги, когда она подъехала к месту происшествия, то увидела, что ее муж лежит на асфальте поперек дороги, а Пашинский держал его под прицелом.

"Уже когда я приехала, он (Пашинский) мне говорит дословно: "Дура, я ему наложу жгут, перевяжу, остановлю кровотечение". Все это время он держал его на прицеле, первая помощь сразу ему не оказывалась. После этого он снял с себя ремень и зажал рану, но я без верхней одежды, в тапочках была, села на дорогу, положила голову мужа на колени и держала этот ремень до приезда скорой. Потом подъехал сын Пашинского и я попросила подержать ремень, потому что у меня затекла рука. И вот он держал до момента, пока не приехала скорая и его на носилках не унесли", — рассказала женщина.

Сам Пашинский только через сутки решил рассказать подробности инцидента со стрельбой в Facebook.

По его словам, он без охраны. "Спонтанно с женой решили поехать в кинотеатр "Баттерфляй Кантри". Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев – Одесса в поворот на свое село Хлепча", — отметил Пашинский.

Дом Пашинского в в селе Хлепча на Киевщине. strana.ua

Нардеп подчеркнул, что оружие, которое он имел с собой, — разрешено и зарегистрировано, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.

"Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждения от независимых свидетелей. Показания свидетелей и обзор места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъят на соответствующую экспертизу", — отметил депутат.

Тест на алкоголь показал, что он не употреблял алкогольные напитки. "Лично оказал первую медицинскую помощь раненому нападавшему, стянув его раненую ногу своим ремнем. Весь вечер вчера я и моя семья помогали ему получить надлежащую медицинскую помощь", — отметил народный депутат. Также он заявил, что готов работать со следствием.

Поскольку в инциденте принимал участие народный избранник, его должны расследовать в Генеральной прокуратуре. Впрочем, уголовное производство туда до сих пор не передали, а события квалифицируют, как хулиганство.

Напомним, 31 декабря Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который угрожал ему убийством. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Муж рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.

фото: strana.ua; видео: ТСН