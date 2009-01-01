Подробности столкновения поездов в Хмельницкой области, опубликованы уникальные фото и видео аварии

В Нацполиции отметили, что столкновение поездов могло произойти из-за ошибки машиниста.

Снимки аварии с дрона. Facebook.com

Стали известны подробности и причины масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, в которой столкнулись пассажирский поезд №139 "Киев — Каменец-Подольский" и товарняк

В Сети опубликовали фото происшествия с высоты птичьего полета на Facebook-странице Dronarium.

Как видно на фото, перевернутыми оказались локомотив и два вагона, груженные щебнем. Пассажирский поезд сошел с рельсов, а один из его вагонов столкнулся с вагоном грузового поезда.

В результате столкновения травмы получили 6 человек, из них трое детей. У одной из пострадавших — перелом ноги. В пассажирском поезде много детей ехали на экскурсию в Каменец-Подольский. При этом травм, которые бы угрожали их жизни, не обнаружено.

Как сообщил спикер ГУ Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега, столкновение поездов могло произойти из-за ошибки машиниста, сообщает "телеканал 24".

Спикер регионального отделения "Юго-Западной железной дороги" Анна Казимир сообщила, что в результате аварии рельсы не повредились.

На месте работает восстановительный поезд, который поднимает перевернувшиеся вагоны. Также она отметила, что поезда из Каменец-Подольского в Киев планируется отправить по графику.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, пассажирами поезда, который следовал из Киева в Каменец-Подольский, были дети. На момент аварии в поезде находились 541 пассажир.