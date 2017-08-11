Подробности стрельбы в Полтаве: убит чемпион Украины по боям без правил, стрелок задержан

Во время конфликта один человек убит, еще 4 травмированы, рассказали в полиции.

Стали известны подробности стрельбы на пляже в Полтаве , в результате которой были убит полтавский спортсмен и ранения получили 4 человека, среди них и маленький ребенок.

По информации местного интернет-издания "Полтавщина", 10 августа, около 19:30, в полицию поступил ряд сообщений о том, что на пляже "Дублянщина", неизвестный открыл стрельбу. На место немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

Как сообщили в ГУНП в Полтавской области, предварительно установлено, что между отдыхающими возникла конфликтная ситуация, которая переросла в драку со стрельбой. Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия.

Правоохранители обратились к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией полезной для следствия, с просьбой сообщать информацию в полицию по телефону "102" или любым удобным способом.

Из собственных источников издания стало известно, что одна из компаний на пляже отмечала день рождения. У одного из них возник конфликт с арендаторами пляжа — 45-летним Александром и 21-летним Романом Марченко.

Роман и Александр Марченко. poltava.to

Отдыхающему на помощь пришли и остальные ребята из компании. Очевидцы сообщают, что у них были биты и пистолеты.

Роман Марченко выстрелил в одного из нападавших. Во время выстрела из дробовика он смертельно ранил бойца ММА (смешанные единоборства), чемпиона Украины Святослава Пелипенко 1997 г.р., участника клуба "Branibor Team". Также известно, что на пляже были другие спортсмены, которые занимались смешанными единоборствами (боями без правил — Ред.).

Святослав Пелипенко. telegraf.in.ua

Сейчас Александр Марченко с тяжелой травмой черепа находится в коме, в Полтавской областной больницы.

По предварительной информации, получил ранения и Роман Марченко, который сейчас находится под охраной в больнице.

Роман Марченко (слева) смертельно ранил из дробовика Святослава Пелипенко (справа) poltava.to

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Полтавской области, установлено, что во время стрельбы травмированы 4 человека: Александр и Роман Марченко, (соответственно 45 лет и 21 год), 7-летний мальчик, и еще 24-летний парень.

Один человек задержаны, круг других участников события устанавливается.

Также пока полиция ничего не сообщает об автомобиле ВАЗ-2108, который разыскивали правоохранители и на котором уехали ориентировочно спортсмены. К уже открытому уголовному производству по ст. 118 (Умышленное убийство), открыто другое — по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как сообщалось ранее, на пляже реки Ворскла в Полтаве 10 августа около 19:00 произошла стрельба, в результате которой один человек погиб.

Фото: telegraf.in.ua; poltava.to