Подробности стрельбы в Ивано-Франковске. Разборки устроили сын генерала и экс-депутат — СМИ

В полиции сообщили, что задержали три автомобиля, причастных к инциденту.

Стали известны подробности стрельбы в Ивано-Франковске firtka.if.ua

перестрелке в Ивано-Франковске участвовали владелец центрального продуктового рынка Игорь Халаменда и Анатолий Француз — сын бывшего начальника милиции Прикарпатья.

Об этом сообщает местный сайт kurs.

В полиции сообщили, что задержали три автомобиля, причастных к инциденту, в двух из которых нашли оружие. Один из них, Volkswagen Golf, патрульные догнали по дороге в областную клиническую больницу. В автомобиле полицейские нашли оружие и задержали двух человек. Третьего мужчину, который ехал в авто, доставили с ранением в больницу. По предварительному диагнозу, у него пробито легкое.

Еще одну машину, Nissan X-Trail, водитель которого причастен к стрельбе, полиция задержала на улице Сечевых Стрельцов. Очевидцы прислали видео с задержания этого автомобиля.

Из источников изданию "Тримай kurs" стало известно, что этот автомобиль принадлежит Анатолию Французу-младшему — сыну генерал-майора милиции Анатолия Француза, который в течение 1994-2000 гг. возглавлял прикарпатскую милицию. После того Француз-старший возглавлял УМВД в Ровенской области, а с 2002 до 2005 года был председателем Волынской областной государственной администрации.

Анатолий Француз-младший до недавнего времени работал помощником судьи в Ивано-Франковском окружном административном суде. Его автомобиль с оружием задержали на улице Сечевых Стрельцов. Но автомобилем управлял не он. Журналистам стало известно, что к концу дня следователи его допросили. Впрочем, пока в полиции не говорят, в качестве свидетеля или подозреваемого.

Свидетели стрельбы рассказали, что он был в Pasage Gartenberg, где подстрелили мужчину. Также с ним за столом сидел Игорь Халаменда, известный с 90-х под кличкой "Бура", владелец центрального продуктового рынка в Ивано-Франковске.

На встречу Халаменда приехал на своем бронированном Mersedes-Benz G55AMG.

Кстати, "Бура" уже не впервые засветился в стрельбе. В апреле 2007 года в центре Ивано-Франковска Игоря Халаменду, который на то время был депутатом Ивано-Франковского городского совета от Партии регионов, обстреляли в этом же бронированном "Мерседесе". Тогда он получил тяжелые ранения в грудь и шею. Спасли его израильские врачи с опытом военной хирургии.

Напомним, ранее сообщалось, что возле магазина в Днепре произошла стрельба, ранены три человека.

Фото: kurs.if.ua.

Видео: КУРС.