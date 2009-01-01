Подробности стрельбы в Сумах: грабителем банкомата оказался бывший СБУшник

Пуля попала полицейскому в лицо и застряла в шейных позвонках, его доставили в Киев.

Грабителем банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ. Dancor.sumy.ua

От пуль бандита пострадал сержант полиции 1975 года рождения, его в очень тяжелом состоянии самолетом доставили в Киев, написал на своей странице Facebook глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"В Сумах, начиная с осени, взорвали с десяток банкоматов. Кто – не знали до сегодня. Этой ночью во время попытки очередного подрыва банкомата полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником. Раненый 40-летний сержант полиции", — написал Князев.

По его словам, пуля попала полицейскому в лицо и застряла в шейных позвонках. Борт с раненым вылетает в Киев. "Дай Бог, чтобы выжил", — пожелал Князев.

В то же время руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута рассказала, что задержанным полицейскими во время ограбления банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ, пишет Укринформ.

"Задержанный полицейскими злоумышленник был уволен из рядов СБУ в ноябре прошлого года. С того же времени изъятое правоохранителями удостоверение находится в розыске. Сейчас руководством СБУ дано поручение Управлению СБ Украины в Сумской области разобраться и оказать следствию всестороннюю поддержку в расследовании инцидента", — отметила Рапута.

Напомним, 23 февраля, ночью в Сумах сработала сигнализация банкомата. Рядом с банкоматом полицейские увидели мужчину, который пытался убежать от преследования и применил огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов в сторону работников полиции и ранив при этом одного из них в шею и голову. В дальнейшем злоумышленник пытался убежать на служебном автомобиле Управления полиции охраны. Однако правоохранители, применив табельное оружие, остановили его и задержали, при этом нападавший получил ранение ноги.

Во время осмотра места происшествия на верхней части банкомата выявлены повреждения в виде деформации стенок от следов взрыва изнутри. Выяснено, что банкомат взорван путем впускания газа внутрь его конструкции и дальнейшим поджогом. С места происшествия изъяты две кассеты с денежными средствами, которые находились вблизи самого банкомата, пистолет Макарова, принадлежавший грабителю, и отстрелянные гильзы.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.187 (разбой) ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом), ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч.2 ст.15/ч.3 ст.289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

34-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Применяются оперативно-розыскные мероприятия и производятся следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения, причастных лиц и получение доказательств совершения преступления.

В то же время проверяется причастность задержанного к 8 аналогичным ограблениям банкоматов на территории области в период с августа 2016 года по февраль 2017 года. Состояние досудебного расследования в уголовном производстве находится на контроле руководства прокуратуры Сумской области.

Утром в Сумах был введен план "Перехват": полиция не исключает, что у грабителя могли быть соучастники.

фото: dancor.sumy.ua; Видео: ТСН.