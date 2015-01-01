Подробности стрельбы возле Днепра: в полиции назвали причины

По версии правоохранителей, к конфликту привел передел имущества.

После ареста подозреваемого в покушении на убийство, полиция обнародовала подробностирезультате которой пострадали 4 человека.

Как сообщил на брифинге начальник Днепровского горотдела полиции Андрей Бедило, в результате конфликта, во время которого взорвалось несколько гранат и было применено огнестрельное оружие. По версии правоохранителей, к конфликту привел передел имущества.

По его словам, когда сотрудники полиции прибыли по вызову, два человека уже были тяжело ранены, еще два получили легкие осколочные ранения. Также был обстрелян полицейский автомобиль со служебными номерами. Начальник Днепровской полиции путем переговоров уговорил вооруженного опасного стрелка сдаться.

"7 января в с. Новоалександровка во дворе частного дома по ул. Янтарной вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по сотрудникам охранной фирмы, которых владелец дома нанял для охраны. В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота. Полицейские не пострадали, повреждения получил только служебный автомобиль — по нему было выпущено более 7 пуль", — рассказал Бедыло.

"Наши сотрудники окружили дом, из которого велась стрельба. Для обеспечения порядка и обезвреживания злоумышленника было задействовано около 40 полицейских. Нам удалось уговорить подозреваемого впустить меня в дом, на втором этаже которого забаррикадировался стрелок. В ходе переговоров я убедил мужчину сдать автомат и гранату, которые он держал в руках", — рассказал полицейский.

Он также сообщил, что в толпе зевак "увидел человека, который вел себя очень активно. Выяснилось, что это юрист или представитель человека, забаррикадировавшегося внутри здания. Связавшись со стрелявшим, удалось выяснить, что внутри дома он не один, а также добиться переговоров. Я зашел внутрь и поднялся на второй этаж. Человек был в бронежилете, перчатках, в руках у него было оружие, как тогда показалось — автомат Калашникова. Позже было установлено, что это карабин "Сайга". Я объяснил подозреваемому последствия его деяний и пытался всячески успокоить. В конце концов, он отдал оружие, гранату и заявил о том, что не намерен предпринимать дальнейших действий. Если бы операцию проводили силы специального назначения, последствия могли бы быть более трагичными", — добавил Бедило.

Основной версией нападения на охранников полиция называет противоречивую ситуацию, связанную с установлением реальных владельцев дома — он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый владелец таким путем пытался доказать свое право собственности на здание.

Во время задержания подозреваемого рядом с ним находилось большое количество оружия - граната Ф-1, охотничий карабин, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, около 40 патронов, бронежилет.

При обыске автомобиля Toyota Land Cruiser было обнаружено гладкоствольное ружье, карабин и еще более 100 патронов. Сейчас на автомобиль наложен арест.

Оружие и вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.