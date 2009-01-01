Подробности убийства военными ВСУ женщины на Луганщине, праздновали день рождения

На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы патронов калибра 5,45 мм.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В полицию поступило сообщение от медиков о том, что в Лисичанской больнице в результате обширного кровоизлияния умерла 25-летняя жительница с. Троицкое Попаснянского района, которая была госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью 8 августа женщина по месту проживания праздновала день рождения. Владелец дома, 29-летний муж убитой, пригласил на праздник военнослужащих, они вместе употребляли спиртные напитки.

Позже, между одним из военнослужащих и семьей потерпевших, на почве внезапно возникших неприязненных отношений начался спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее муж", — написала она.

На месте происшествия правоохранители обнаружили гильзы патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины "Покушение на убийство". На данный момент военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона.

Напомним, на Луганщине разоблачили схему продажи женщин в Россию с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации