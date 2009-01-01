Подробности взрыва КамАЗа в Горловке: уничтожены пять боевиков банды "Сомали"

Всего за наделю потери боевиков составили 11 человек.

Взорванный КамАЗ оккупантов, иллюстрация ВКонтакте АТО

В период с 11 по 18 сентябрявойск на Донбассе составили 11 человек.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в 1-м "армейском корпусе" ДНР потери в 9-м ошмсп мп (Новоазовск) составили два человека, в 3-й омсбр (Горловка) — 5 человек, 5-я омсбр (Макеевка) потеряла одного боевика и 11-й омп (Макеевка) — тоже одного;

Во 2-м "армейском корпусе" ЛНР 6-й омсп (Кадиевка) и 7-я омсбр (Брянка) потеряли по одному боевику, добавил координатор "Информсопротивления".

Неделей ранее "Главред" сообщал, что в районе Горловки мощный взрыв уничтожил КамАЗ с террористами из банды "Сомали". О потерях боевиков не было известно.

Также напомним, что пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что в зоне спецоперации на Донбассе за неделю 11-17 сентября были уничтожены десять боевиков, а 31 — получил ранения. По некоторым данным, половина раненых пришлась на Горловку.