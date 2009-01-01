Подробности трагедии на Львовщине. Объявлен всеукраинский траур, названа причина взрыва на шахте

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Названа предварительная причина трагедии на шахте "Степная" girnyk.at.ua

Спасатели поднимают на поверхность с шахты №10 "Степная" горняков, судьба которых ранее была неизвестной

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

"20 горняков поднимают на поверхность с помощью лифта", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к проведению аварийно-спасательных работ привлечены 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Всего на месте происшествия работает 50 человек и 7 единиц техники, в том числе от ГосЧС 20 человек и 6 единицы техники.

Вместе с тем, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате обвала, который произошел на шахте № 10 "Степная" во Львовской области из-за взрыва метана, как минимум два человека получили тяжелые ожоги, у 5 горняков серьезные ранения.

"Горные спасатели работают, точной информации о количестве раненых еще нет, пока 2 горняка с очень тяжелым ожогами уже на поверхности, пятеро с тяжелыми ранениями", — написал Волынец.

Он также сообщил, что в результате обвала погибли 11 горняков.

В свою очередь, председатель Львовской ОГА Олег Синютка подтвердил, что пока известно о восьми погибших в результате взрыва на шахте "Степная", сообщает УНН.

"То, что говорят, это неправда. По состоянию на сейчас их 8. Давайте не хоронить живых", — отметил Синютка.

Кроме того, в связи с обвалом шахты во Львовской области на место происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр энергетики Украины Игорь Насалик и Глава ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук в Facebook.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил запланированные на сегодня мероприятия и вылетает во Львовскую область, где в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степная" ОАО "Львовуголь" в результате взрыва произошло обрушение горной породы. Вместе с Премьер-министром в Львовскую области вылетают Министр энергетики Украины Игорь Насалик, Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин", — написал Столярчук.

Отметим, что по факту обвала шахты во Львовской области открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба львовской полиции.

"По предварительным данным обрушение произошло в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков, шесть травмированы, еще двадцать спасены. Уже открыто уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — сказал начальник Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.

Также сообщается, что уголовное производство открыто по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на трагедию на шахте на Львовщине, объявив всеукраинский траур в связи с гибелью горняков на шахте "Степная".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

По его словам, подписан соответствующий указ.

Также Цеголко сообщил, что Порошенко поручил Кабинету министров Украины провести проверку всех угледобывающих предприятий по поводу обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности производства.

Фото: girnyk.at.ua.