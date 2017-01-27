Подробности задержания россиян в "Борисполе": среди них оказались два экс-сотрудника ГРУ

Часть из задержанных находится еще в аэропорту и затем будет принято решение о дальнейшей их судьбе, сообщил Слободян.

В «Борисполе» задержали россиян dpsu.gov.ua

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии каналу "112 Украина".

"В ходе собеседований оказалось, что по крайней мере двое из них проходили службу в ВС РФ в главном управлении разведки. Это был еще довоенный период. Но тем не менее, мы знаем, что бывших разведчиков не бывает", — заявил Слободян.

По словам спикера Госпогранслужбы, цель их поездки в Украину еще определяется.

"Возможно, что действительно, они, будучи причастными к деятельности одного из банков на территории РФ скрываются от преследований со стороны финансовых органов. Это как одна из версий, но, что на самом деле, будет ясно позже".

К каким именно финансовым схемам они причастны не установлено, так как они немного путаются в показаниях.

"Часть из них находится еще в аэропорту и затем будет принято решение о дальнейшей их судьбе. Их типаж видно из видео, которое публиковали — это мужчины одного возраста, один из них, это в том числе и бывший военнослужащий с большим количеством татуировок на теле, в том числе, там есть и свастика. Он объясняет, что свастика не дала ему продвинуться по военной карьере, поэтому он уволился", — добавил Слободян.

Напомним, в 2016 году в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина с фальшивым паспортом, которого разыскивает Интерпол.

Фото: dpsu.gov.ua.