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Подрывы, задымления и боевые стрельбы. Опубликованы фото учений десантников ВСУ

Сегодня, 17:15
Десантники, ВСУ, учения < >
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1 / 10 Учения десантников ВСУ (mediarnbo.org)

Руководители на учебных местах — это опытные военнослужащие бригады, участники АТО.

Десантники, ВСУ, учения
Учения десантников ВСУ mediarnbo.org
Военнослужащие подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС Украины продолжают выполнять план боевой подготовки и отрабатывают огневые упражнения и задания на полигоне.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Боевые стрельбы выполняются из гранатометов, минометов, зенитных установок и стрелкового оружия, штатного вооружения боевых машин.

Он отметил, что руководители на учебных местах — это опытные военнослужащие бригады, участники АТО. Упражнения по огневой подготовке выполняются по мере приближения к реальным условиям, с использованием имитации подрывов и задымления местности, и обязательно, с учетом опыта, приобретенного во время боевых действий.

Напомним, ранее было опубликовано видео учений артиллеристов ВСУ под Мариуполем.

Фото: mediarnbo.org.

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ВСУ, ВДВ, стрельбы, учения
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