Пограничникам приказали усилить охрану границы на угрожаемых направлениях

Цигикал отметил, что граница должна быть непреодолимым барьером на пути преступных группировок.

Глава пограничного ведомства Петр Цигикал поручил начальникам региональных управлений провести обследование участков отделов пограничной службы и подготовить предложения по усилению системы охраны госграницы Украины на наиболее угрожаемых направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр Пограничной службы Украины.

"Вы начали эту работу еще три года назад, когда были заложены основы обновленного пограничного ведомства. Сейчас нам с вами нужно довести начатое до логического завершения и сделать границу непреодолимым барьером на пути преступных группировок", — сказал Цигикал.

Ранее глава Минобороны Степан Полторак отметил, что Генштаб ВСУ предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск РФ в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017", которые пройдут 14-20 сентября.