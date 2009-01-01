Пограничники не пустили в Украину 6 россиян: подозревают, что военные

Один из прибывших в Украину россиян награжден медалью "За возвращение Крыма".

26 январяаэропортах выявили 6 граждан РФ, которые, возможно, являются российскими военными, имеют связи с НВФ и причастны к преступной группировке.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, в аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса, который прибыл из Минска, были обнаружены 5 граждан России, которые прибыли в Украину впервые.

"Во время дополнительного контроля у каждого из россиян нашли одинаковую сумму денег — 100 тысяч рублей в одинаковых конвертах. В некоторых из них совпадала дата выдачи паспортов. При этом все пятеро отметили, что прибыли в нашу страну отдыхать. Ответы мужчин были характерны именно для военных или четко проинструктированных людей", — говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из россиян пограничники вместе с СБУ обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат. Также установлено, что некоторые из них, возможно, причастны к преступной группировке, которая связанная с мошенническими действиями в банковской сфере.

Гражданам РФ было отказано в пересечении границы. Продолжаются дальнейшие фильтрационно-проверочные мероприятия.

Еще одного гражданина России пограничники совместно с СБУ разоблачили в аэропорту "Киев". Он также прилетел в Украину рейсом из Минска.

"В данном случае сработала база данных, поскольку в отношении него действовало поручение правоохранительных органов. Во время проверки правоохранители установили, что мужчина является главой Совета директоров одной из Группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом.

Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, которые воюют на востоке Украины. В его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того был награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны РФ. Россиянину также отказано в пропуске через государственную границу.

Напомним, в 2016 году в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина с фальшивым паспортом, которого разыскивает Интерпол.

фото; видео: dpsu.gov.ua