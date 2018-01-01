"Показала все, что скрыто". Шведская культуристка "залила" в Сеть кучу своих обнаженных фото

Девушке, очевидно, стыд совсем неведом и она заточена под "обнаженку" и занятия фитнесом.

Шведская девушка-культуристка, скрывающаяся под псевдонимом Mrs Badass, без зазрения совести и малейшего стыда радует обитателей Сети фотографиями своих обнаженных и накачанных прелестей.

Как видно по ее сайту и странице в соцсети Instagram, она любит путешествовать и фотографироваться топлесс и обнаженной в разных местах и в разных позах.

Напомним, ранее "Главред" рассказывал о "самой аппетитной" фитнес-модели Сети Ане Чери.

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