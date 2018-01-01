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"Показать все, что скрыто". В Британии выпустили брюки, специально "засвечивающие" трусы: фото

Сегодня, 04:10
Прозрачные брюки < >
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1 / 4 (PrettyLittleThing)

Новый элемент одежды, судя по всему, будут покупать и носить только самые раскрепощенные барышни.

В Великобритании компания Pretty Little Thing, выпускающая женскую одежду, выпустил брюки "для смелых и незакомплексованных девушек" − полностью прозрачные на молнии − под названием Transparent zip front trousers.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Metro. Согласно обнародованным компанией данным, брюки полностью, на сто процентов, сделаны из пластика и выпущены в семи модификациях. Их розничная цена – 39 долларов (1 026 гривен).

"В этих брюках ты будешь выглядеть как угодно, только не прозрачно", — говорится в описании к товару на сайте Pretty Little Thing.

 Брюки из прозрачного пластика продаются по цене 39 долларов (2 475 рублей).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США придумали заменять женские купальники узкими полосками скотча.

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Теги:  
Великобритания, брюки, трусы, девушки
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