Поклонская перепутала бюст Николая ІІ и свой: в Сети троллят прокуроршу "Няш-Мяш"

По словам "депутата", на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Наталья Поклонская vk.com/nvpoklonskaya

3 марта, бывший "прокурор" аннексированного Крыма и "депутат" нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Об этом пишет ТСН.

По ее словам, это произошло утром 3 марта в сквере у здания прокуратуры в Симферополе. "Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые заболели... Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (убийства Николая и его семьи. — Ред.)", — сказала Поклонская в эфире "Царьград ТВ".

В свою очередь, такое заявление "Няш-Мяш" Поклонской вызвала реакцию соцсетей. Они шутят, что так называемая "депутат" перепутала бюст Николая II со своим и советуют ей самой приложиться к нему, чтобы излечиться.

Поклонская перепутала бюст Николая 2 со своим — Хреновый морж (@Slesar21) 4 березня 2017 р.





Общество ещё не готово,и Поклонская не рассказывает всей правды.А между тем,бюст может говорить.Некоторые слышат! — Nos Buratino (@NosBuratino) 4 березня 2017 р.





Есть версия, что Поклонская начала заранее косить под умалишенную, чтобы избежать трибунала в недалёком будущем. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 4 березня 2017 р.









Наталья Поклонская приложила все усилия, чтобы Николай Второй замироточил. pic.twitter.com/DHLSP4Pr5x — Наша Канада (@NashaCanada) 4 березня 2017 р.





Напомним, Светлану Бондарчук затроллили за лезгинку с Кадыровым.