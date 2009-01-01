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Поклонская перепутала бюст Николая ІІ и свой: в Сети троллят прокуроршу "Няш-Мяш"

Сегодня, 13:16

По словам "депутата", на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Наталья Поклонская, генерал 05
Наталья Поклонская vk.com/nvpoklonskaya
3 марта, бывший "прокурор" аннексированного Крыма и "депутат" нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Об этом пишет ТСН.

По ее словам, это произошло утром 3 марта в сквере у здания прокуратуры в Симферополе. "Люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые заболели... Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (убийства Николая и его семьи. — Ред.)", — сказала Поклонская в эфире "Царьград ТВ".

В свою очередь, такое заявление "Няш-Мяш" Поклонской вызвала реакцию соцсетей. Они шутят, что так называемая "депутат" перепутала бюст Николая II со своим и советуют ей самой приложиться к нему, чтобы излечиться.

 






Напомним, Светлану Бондарчук затроллили за лезгинку с Кадыровым.

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Поклонская, Николай ІІ, троллинг, прокурорша, Няш-Мяш
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